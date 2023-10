2. Bundesliga: Debakel in Karlsruhe! Schalke-Fans stellen Support ein

Auch unter dem neuen Trainer Karel Geraerts setzt sich die Talfahrt beim FC Schalke 04 fort! Sogar die Fans wandten sich bei der 0:3-Pleite beim Karlsruher SC von ihrem Team ab.

Der Bundesliga-Absteiger lieferte am 10. Spieltag vor allem im ersten Durchgang eine dürftige Leistung ab und lag nach einer guten halben Stunde mit 0:2 im Hintertreffen. Die Quittung seitens der mitgereisten Schalker Anhänger ließ nicht lange auf sich warten.

Bereits gegen Ende des ersten Durchgangs stellten die Fans ihren Support ein und rollten die Fahnen in der Gästekurve ein.

Geraerts hatte sein Team im Vergleich zur 1:2-Heimpleite vor zwei Wochen gegen Hertha auf gleich sieben Positionen umgekrempelt und setzte auf sein bevorzugtes 3-5-2-System.

Größte Überraschung: Im Tor vertraute Geraerts auf Ralf Fährmann. Für den 35-Jährigen war es der erste Einsatz in dieser Saison. In den vergangenen Spielen war Routinier Michael Langer in Abwesenheit des verletzten Marius Müller zum Einsatz gekommen, gegen Hertha stand Justin Heekeren im Schalker Gehäuse.

KSC nimmt Schalke auseinander

Was Geraerts dann jedoch zu Beginn sah, konnte ihm nicht gefallen. Weder von der Siegermentalität, die der 41-Jährige gefordert hatte, noch von neuen Impulsen war etwas zu sehen.

Der KSC agierte deutlich überlegen und ging nach 22 Minuten in Führung: Nach einem hohen Ball in den Strafraum landete das Leder über Igor Matanovic bei Lars Stindl, der aus 13 Metern unten rechts einschob.

In der Folgezeit wurden die Königsblauen etwas stärker und vergaben nach 35 Minuten die dicke Möglichkeit zum Ausgleich. Nach Zuspiel von Timo Baumgartl war Bryan Lasme frei durch, jagte den Ball jedoch über den Kasten.

Zwei Minuten später machte es Matanovic auf der Gegenseite besser. Nach einer Flanke von Paul Nebel nahm der Stürmer das Leder direkt und traf aus zehn Metern genau neben den linken Pfosten.

In der 74. Minute unterlief Henning Matriciani gar noch ein Eigentor zum 0:3. Damit hat der Tabellen-16. Schalke bereits fünf Punkte Rückstand auf Hansa Rostock.

Auch der andere Bundesliga-Absteiger Hertha BSC kassierte eine Pleite und verlor nach Führung mit 1:3 beim 1. FC Nürnberg. In der dritten Sonntagspartie gewann Holstein Kiel mit 3:1 in Rostock und kletterte auf Rang drei.

Hertha-Pleite in Nürnberg

Der erste Treffer des Tages fiel in Nürnberg, wo die Hertha nach einer Viertelstunde zuschlug. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite passte Deyovaisio Zeefuik in die Mitte, wo Jan Gyamerah nicht entscheidend klären konnte und Smail Prevljak per Hacke erfolgreich war.

Im Anschluss war der Club um eine schnelle Antwort bemüht, ließ aber im letzten Drittel die Durchschlagskraft vermissen, ehe sich Can Uzun nach 39 Minuten per Elfmeter die große Chance zum Ausgleich bot, doch Keeper Tjark Ernst parierte den Abschluss des Youngsters.

Nach der Pause legten die Hausherren jedoch einen Gang zu und kamen nach 57 Minuten durch Jens Castrops abgefälschten Schuss aus 13 Metern zum Ausgleich, ehe die Hertha zehn Minuten später nach einem Platzverweis für Marc-Oliver Kempf in Unterzahl weiterspielen musste.

Der Club wusste die numerische Überlegenheit sofort auszunutzen und ging in der 72. Minute durch ein Eigentor von Toni Leistner in Führung, schwächte sich drei Minuten später jedoch selbst, als auch Ivan Marquez nach einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Doch in der 84. Minute sorgte Daichi Hayashi per Abstauber für die Entscheidung.

Kiel klettert auf Rang drei

In Rostock erwischten die Hausherren den besseren Start und erzielten nach 18 Minuten den Führungstreffer: Christian Kinsombi jagte den Ball aus der Distanz ins rechte Eck.

Von Kiel war zu Beginn in der Offensive nichts zu sehen, ehe den Störchen in der 33. Minute aus heiterem Himmel der Ausgleich gelang. Nach einem Eckball konnte Hansa nicht entscheidend klären, so dass Fiete Arp aus der zweiten Reihe per Direktabnahme zum Abschluss kam und den Ball abgefälscht im rechten Eck versenkte.