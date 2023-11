1. FC Kaiserslautern zieht Reißleine! Schuster nicht mehr länger Trainer am Betze

Der 1. FC Kaiserslautern hat Trainer Dirk Schuster und Co-Trainer Sascha Franz mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das gab der Zweitligist am Donnerstagvormittag bekannt.

„Nach einer ergebnistechnisch nicht zufriedenstellenden Rückrunde der vergangenen Saison konnte die Mannschaft im ersten Saisondrittel zwar eine positive Serie starten, insgesamt zeigen die Tendenzen aber eine nicht zufriedenstellende Entwicklung auf, so dass sich die Verantwortlichen für diesen Schritt entschieden haben“, hieß es vom Klub in der Mitteilung.

Nach dem beeindruckenden 3:2-Heimsieg im Pokal gegen den 1. FC Köln vor fast exakt einem Monat zeigte die Formkurve deutlich nach unten. So gab es nur einen Sieg aus den zurückliegenden fünf Liga-Spielen.

Das 0:2 vor heimischer Kulisse gegen die SpVgg Greuther Fürth, das 1:2 beim SV Wehen Wiesbaden und vor allem das 0:3 am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Holstein Kiel ließen die Stimmung in der Pfalz endgültig in den Keller fallen.