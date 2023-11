2. Bundesliga heute: Schalke - Elversberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr trifft der FC Schalke 04 auf die SV 07 Elversberg in der 2. Bundesliga. Dieses Match ist besonders bemerkenswert, da es das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Teams darstellt. In der Vergangenheit trafen die Elversberger lediglich auf die Zweitvertretung der Schalker in der Regionalliga West und konnten dabei nur das letzte von acht Duellen nicht für sich entscheiden. Beide Mannschaften können in dieser Saison auf eine Vielzahl von Torschützen blicken, insgesamt zwölf verschiedene Spieler haben bereits für jedes Team getroffen. Allerdings haben die besten Torschützen beider Teams, Polter bei Schalke und Faghir bei Elversberg, bisher nur drei Tore erzielt.

Form und Leistung der Teams

Der FC Schalke 04 konnte zuletzt erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewinnen und damit genauso viele Siege verbuchen wie in den ersten zehn Spieltagen. Vor dieser Siegesserie mussten die Schalker jedoch vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Die SV Elversberg hingegen musste zuletzt eine Niederlage gegen St. Pauli einstecken, nachdem sie zuvor sieben Spiele ungeschlagen blieben. Trotzdem ist der Rückstand auf die Aufstiegs-Relegation für Elversberg geringer als der Vorsprung auf den 16. Platz. Schalke konnte durch den Sieg gegen den 1. FC Nürnberg erstmals seit dem 6. Spieltag den Abstiegs-Relegationsplatz verlassen.

Ausblick auf das Spiel

Die Heimspiele des FC Schalke 04 in dieser Saison waren bisher von wechselndem Erfolg geprägt, stets wechselten sich Sieg und Niederlage ab. Nach dem letzten Heimsieg gegen Hannover 96 wäre demnach wieder eine Niederlage an der Reihe. Zudem kassierte Schalke in den letzten vier Heimspielen jeweils mindestens zwei Gegentore. Die SV Elversberg hingegen zeigt sich auswärts stark, sie ist mit elf Punkten das drittbeste Auswärtsteam dieser Saison und seit vier Auswärtsspielen unbesiegt. Der FC Schalke 04 hat mit 26 Gegentoren die zweitschwächste Defensive der Liga, nur der VfL Osnabrück wurde öfter überwunden. Es bleibt abzuwarten, ob die Schalker ihre Defensive stabilisieren können und ob die SV Elversberg ihre Auswärtsstärke erneut unter Beweis stellen kann.

Wird FC Schalke 04 gegen SV 07 Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SV 07 Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

