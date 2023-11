2. Bundesliga: "Mehr als brutal" - Neururer rätselt über Terrodde

Der FC Schalke 04 hat im Top-Spiel der 2. Bundesliga eine 3:5-Niederlage in Düsseldorf hinnehmen müssen. Zwar zeigte das Team nach einem 0:3-Rückstand Moral, kam jedoch nur auf ein 3:4 heran und musste in der Nachspielzeit den endgültigen K.o. durch Jona Niemiec hinnehmen.

Neururer sieht Konflikt-Potenzial: „Hat bestimmt viele Nachfragen zur Folge“

„Dann geht das Spiel auch noch 3:5 in die Hose. Ein Torjäger und Kapitän dermaßen abzustrafen, ist mehr als brutal. Da muss fast irgendwas vorgefallen sein, aber so wie ich Simon kenne, kann das eigentlich nicht sein“, wunderte sich Neururer, der davon überzeugt ist, dass die Sache noch ein Nachspiel haben könnte.

Schalke-Fans wütend wegen Terodde

Geraerts-Wechsel ohne Effekt: Abstiegskampf bittere Realität

Schalke-Trainer Geraerts entschied sich bereits in Minute 33 beim Stande von 0:3 für einen Dreifach-Wechsel, brachte jedoch keinen Stürmer in die Partie. In Durchgang zwei kam zunächst der junge Angreifer Kekke Topp, wohingegen die Routiniers Sebastian Polter und Simon Terodde zunächst außen vor blieben. Polter kam als letzte Wechseloptionen erst in der Schlussphase.