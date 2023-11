2. Liga: SV 07 Elversberg – FC St. Pauli, 0:2 (0:2)

Johannes Eggestein besorgte vor 10.150 Zuschauern das 1:0 für den FC St. Pauli. Mit dem rechten Fuß baute Marcel Hartel den Vorsprung des Gasts in der 31. Minute aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Gleich drei Wechsel nahm SV 07 Elversberg in der 61. Minute vor. Paul Wanner, Luca Schnellbacher und Paul Stock verließen das Feld für Manuel Feil, Dominik Martinovic und Luca Dürholtz. In der 79. Minute stellte St. Pauli personell um: Per Doppelwechsel kamen Etienne Amenyido und Simon Zoller auf den Platz und ersetzten Oladapo Afolayan und Eggestein. Den Grundstein für den Sieg über Elversberg legte der FC St. Pauli bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.