2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Kaiserslautern (Sonntag, 13:30 Uhr)

Setzt der 1. FC Kaiserslautern der Erfolgswelle der SV Wehen Wiesbaden ein Ende? Die jüngsten Auftritte der Gastgeber brachten eine starke Ausbeute ein. Letzte Woche gewann die SV Wehen Wiesbaden gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:1. Damit liegt Wiesbaden mit 18 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am vergangenen Samstag ging FCK leer aus – 0:2 gegen SpVgg Greuther Fürth.

Wer Wiesbaden besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte die SV Wehen Wiesbaden. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – zehn Punkte aus den letzten fünf Partien holte Wiesbaden.

Der Defensivverbund von Lautern präsentiert sich noch nicht sattelfest und so kassierte man bisher 23 Gegentreffer. Dagegen läuft es in der Offensive mit 24 geschossenen Toren bereits rund. Die volle Punkteausbeute sprang für die Gäste in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.