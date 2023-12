2. Bundesliga heute: Elversberg - Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Die SV Elversberg und der 1. FC Nürnberg treffen heute um 13:30 Uhr in einem spannenden Match der 2. Bundesliga aufeinander. Die beiden Teams trafen bisher nur einmal in einem Pflichtspiel aufeinander, wobei der FCN im Oktober 2010 mit einem 3:0 Sieg hervorging. Der 1. FC Nürnberg hat eine beeindruckende Bilanz gegen Aufsteiger, mit fünf ungeschlagenen Spielen in der Zweitliga (3 Siege, zwei Unentschieden). Ein weiterer Sieg heute würde dem FCN zum ersten Mal seit 2020 drei aufeinanderfolgende Siege gegen Aufsteiger bescheren.

Die Schlüsselspieler

Ein wichtiger Faktor für den 1. FC Nürnberg könnte die Rückkehr von Jens Castrop sein. Nachdem er seine Rotsperre abgesessen hat, ist er wieder spielberechtigt. Mit ihm in der Startelf verlor der FCN in dieser Zweitliga-Saison nur eines von sieben Spielen. Sowohl die Siegquote (57% zu 25%) als auch der Punkteschnitt (2.0 zu 0.9) sind mehr als doppelt so hoch wie ohne ihn. Zudem ist der Gegentorschnitt mit ihm von Beginn an (1.1 pro Spiel) deutlich niedriger als ohne ihn (2.9). Bei der SV Elversberg ist Wahid Faghir zu beachten, der alle seine direkten Torbeteiligungen in dieser Zweitliga-Saison auswärts sammelte.

Die Form der Teams

Beide Teams kassierten am letzten Spieltag mindestens fünf Gegentore, was sonst keinem anderen Team passierte. Für beide war es bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass sie mindestens fünf Gegentore kassierten – nur Schalke 04 passierte dies genauso oft. Der 1. FC Nürnberg verlor zuletzt erstmals in dieser Zweitliga-Saison zwei Spiele in Folge. Der 1. FC Nürnberg und die SV Elversberg kommen in dieser Zweitliga-Saison beide auf einen Expected-Goals-Wert von 21.0 – nur die beiden Tabellenletzten Osnabrück (16.4) und Eintracht Braunschweig (17.8) weisen einen geringeren xG-Wert auf. Beide Teams blieben in dieser Zweitliga-Saison erst zwei Mal torlos, nur drei Teams noch seltener. Es bleibt abzuwarten, ob sie ihre Form verbessern und ihre Torausbeute steigern können.

Wird SV 07 Elversberg gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

