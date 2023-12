2. Bundesliga heute: Magdeburg - Kaiserslautern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Flutlicht der MDCC-Arena wird am Samstagabend, den 2. Dezember, um 20:30 Uhr erneut zum Schauplatz eines spannenden Duells in der 2. Bundesliga. Der 1. FC Magdeburg empfängt den 1. FC Kaiserslautern in einem Spiel, das aufgrund der jüngsten Leistungen beider Teams und der historischen Bilanz zwischen ihnen, eine besondere Brisanz verspricht. Der 1. FC Magdeburg konnte die letzten drei Heimspiele gegen die Pfälzer jeweils ohne Gegentor für sich entscheiden. Allerdings ist der FCM seit vier Spielen in der heimischen MDCC-Arena ohne Sieg und verlor die letzten beiden Heimspiele. Die Gäste aus Kaiserslautern hingegen konnten keines der letzten fünf Zweitliga-Spiele gewinnen und holten daraus nur einen Punkt.

Schlüsselspieler und Statistiken

Baris Atik vom 1. FC Magdeburg könnte eine entscheidende Rolle spielen. Mit seinem zehnten Treffer in der 2. Liga im Dress des 1. FC Magdeburg hat er den Vereinsrekord im Unterhaus eingestellt und ist zudem mit sieben Assists Ligaspitzenreiter. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison bereits sieben Kopfballtore erzielt - mehr als jede andere Mannschaft in der Liga. Der 1. FC Magdeburg hingegen wartet noch auf seinen ersten Kopfballtreffer und hat bereits fünf Kopfballtore kassiert.

Taktische Ausrichtung

Interessant wird auch das taktische Duell der beiden Mannschaften sein. Der 1. FC Magdeburg verzeichnet in dieser Saison den meisten Ballbesitz aller Teams (62.3%), während der 1. FC Kaiserslautern den drittwenigsten Ballbesitz hat (43.5%). Zudem ist der PPDA-Wert (erlaubte gegnerische Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels, bevor eine Abwehraktion erfolgt) des 1. FC Magdeburg mit 10.7 der niedrigste der Liga, während der 1. FC Kaiserslautern mit 16.2 den höchsten Wert aufweist. Es wird spannend zu beobachten sein, wie diese unterschiedlichen Spielstile aufeinandertreffen und welches Team seine Taktik besser umsetzen kann.

Wird 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird FCM gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

