Fußball: Kurioser Schiri-Zwischenfall in der 2. Bundesliga

Wegen einer Verletzung von Schiedsrichter Richard Hempel musste die Begegnung zwischen dem 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga in der 27. Minute unterbrochen werden. Der Unparteiische verletzte sich offenbar an der Wade und schickte die Mannschaften zunächst in die Kabine.