2. Bundesliga: Trainer-Hammer geplatzt! Klose kommt nicht zum FCK

Obwohl sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen bereits vor elf Tagen bei einem Italiener in Kaiserslautern mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler getroffen hatte , kommt das mögliche Engagement nicht zustande.

So ist der FCK nach der Freistellung von Trainer Dirk Schuster und dessen Co-Trainer Sascha Franz weiterhin auf der Suche nach einem neuen Hauptübungsleiter. Denn auch Michael Wimmer, aktueller Trainer von Austria Wien, wird nach SPORT1 -Informationen nicht der neue Coach.

FCK-Spieler von Schuster-Entlassung überrascht

Nach dem beeindruckenden 3:2-Heimsieg im Pokal gegen den 1. FC Köln vor fast exakt einem Monat zeigte beim FCK die Formkurve deutlich nach unten. So gab es nur einen Sieg aus den zurückliegenden fünf Liga-Spielen .

Das 0:2 vor heimischer Kulisse gegen die SpVgg Greuther Fürth, das 1:2 beim SV Wehen Wiesbaden und vor allem das 0:3 am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Holstein Kiel ließen die Stimmung in der Pfalz endgültig in den Keller fallen.