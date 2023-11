Klose Kandidat beim FCK! Folgt der nächste Trainer-Hammer in Kaiserslautern?

Kommt Klose als Trainer zum FCK?

Bitteres Ende in Österreich

Klose war zum Ende hin in neun Partien in Folge ohne Sieg geblieben. In der Abstiegsrunde lag der Klub zum Zeitpunkt der Trennung mit acht Punkten auf dem letzten Platz. Kurioserweise wurde Klose nach einem beachtlichen 1:1 gegen Serienmeister RB Salzburg entlassen. Geht er jetzt also zum FCK?