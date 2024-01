2. Bundesliga heute: Kiel - Braunschweig LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr treffen in der 2. Bundesliga Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig aufeinander. Die Störche aus Kiel gehen dabei mit einer beeindruckenden Bilanz in das Spiel: Sie sind seit neun Pflichtspielen gegen Eintracht Braunschweig ungeschlagen und konnten zuletzt vier Siege in Serie gegen die Niedersachsen verbuchen. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten haben die Kieler eine solch lange Ungeschlagen-Serie. Zudem haben die Norddeutschen mit 35 Punkten ihre beste Hinrunde in der eingl. 2. Liga gespielt und gehen erstmals seit dem 14. Spieltag der Saison 2020/21 wieder als Tabellenführer in einen Spieltag.

Trainer und Mannschaftsleistungen

Auf der anderen Seite steht Eintracht Braunschweig, die unter Trainer Daniel Scherning neun Punkte in den ersten fünf Zweitliga-Spielen holen konnten. Nur Michael Krüger und Torsten Lieberknecht konnten in ihren ersten fünf BL2-Spielen mit dem BTSV mehr Punkte holen. Scherning konnte sein einziges Duell gegen Kiel als Trainer von Arminia Bielefeld im September 2022 in der 2. Liga mit 4:2 gewinnen. Trotzdem hat Eintracht Braunschweig in der eingl. 2. Liga noch kein einziges der sieben Duelle gegen Holstein Kiel gewinnen können. Die Niedersachsen konnten zuletzt jedoch zwei Zweitliga-Spiele in Folge gewinnen, was ihnen zuvor letztmals im April 2023 gelang.

Spielstatistiken und Schiedsrichter

In Sachen Spielstatistiken hat Holstein Kiel die Nase vorn: Die Störche erzielten in dieser Zweitliga-Saison bereits zwölf Tore nach Standard-Situationen, was Ligabestwert ist. Zudem hatten sie die zweitmeisten Großchancen (55) und gaben die zweitmeisten Schüsse aufs Tor (99) ab. Eintracht Braunschweig hingegen erzielte nur ein Tor nach einem ruhenden Ball und gab die wenigsten Schüsse aufs Tor (62) ab. Zudem lag kein anderes Team in dieser Zweitliga-Saison so lange in Rückstand wie die Braunschweiger (715 Minuten). Die Partie wird von Schiedsrichter Tobias Stieler geleitet.

Wird Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird KIE gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

