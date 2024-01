2. Bundesliga: Rufmord? Ex-Weltmeister stärkt Grammozis den Rücken

Für den 1. FC Kaiserslautern steht am Freitagabend zu Hause gegen Schalke 04 (Zweite Liga: 1. FC Kaiserslautern - Schalke 04, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) ein ganz entscheidendes Spiel an. Und natürlich auch für Dimitrios Grammozis, den Trainer der Roten Teufel, der schon nach drei Ligaspielen ohne einen Punkt in die Kritik geraten ist. Anfang Dezember des vergangenen Jahres folgte der Grieche auf den beurlaubten Dirk Schuster. Doch außer einem Heimsieg im Pokal gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) im ersten Spiel unter Grammozis steht noch nichts Positives auf der Habenseite der Pfälzer.