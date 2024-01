2. Bundesliga: Terodde noch ein weiteres Jahr für S04?

Kehrtwende bei Terodde?

Schalke 04 empfängt am Wochenende in der 2. Liga im Traditionsduell den Hamburger SV. Für S04-Stürmer Simon Terodde kommt es dabei zum Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. Aber nicht nur deshalb hat Terodde in seiner womöglich letzten Rückrunde viel vor. Denn auf Abschiedstournee befindet sich der Publikumsliebling offenbar noch lange nicht.