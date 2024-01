Schalke: Geraerts trotz fehlender Neuer "entspannt"

Trotz bislang ausbleibender Verstärkungen geht Trainer Karel Geraerts vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 optimistisch in die Rückrunde. „Ich habe in den letzten Wochen gesehen, dass das Team Fortschritte macht. Die Spieler haben zusammengefunden und positive Vibes kreiert“, sagte der Belgier vor dem Auftakt in die zweite Saisonhälfte am Samstag (20.30 Uhr LIVE auf SPORT1) gegen den Hamburger SV.