2. Liga: Hertha BSC – Hamburger SV (Samstag, 20:30 Uhr)

Die Hertha will im Spiel gegen den HSV nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag nahm Hertha BSC gegen die SV Wehen Wiesbaden die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Die fünfte Saisonniederlage kassierte Hamburg am letzten Spieltag gegen den Karlsruher SC. Im Hinspiel hatte der Hamburger SV den Heimvorteil genutzt und mit 3:0 gewonnen.