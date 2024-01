2. Liga: SV 07 Elversberg – Hannover 96 (Samstag, 13:00 Uhr)

Nach zuletzt fünf Partien ohne Sieg soll die Formkurve von Hannover 96 am Samstag gegen SV 07 Elversberg wieder nach oben zeigen. Beim Karlsruher SC gab es für Elversberg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 2:3-Niederlage. Die fünfte Saisonniederlage kassierte 96 am letzten Spieltag gegen Holstein Kiel. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 2:2.