FC Schalke verkündet Wilmots-Deal - und eine neue geschaffene Stelle!

Marc Wilmots ist ab sofort neuer Sportdirektor des FC Schalke. Der Zweitligist gab die Verpflichtung des Ex-Profis am Donnerstag offiziell bekannt. Demnach erhalte der 54-Jährige einen langfristigen Vertrag.

Die neu geschaffene Position des Technischen Direktors wird von dem bisherigen Sportdirektor André Hechelmann bekleidet, heißt es in der Mitteilung der Königsblauen weiter.

Wilmots gehörte 1997 zu der legendären Schalke-Mannschaft, die den UEFA-Cup gewann. Das „Kampfschwein“ war nach seiner Spieler-Karriere bei Belgien, der Elfenbeinküste und dem Iran als Nationaltrainer tätig. Zuletzt war er als Coach von Raja Club Atheltic in Marokko tätig.

Diese Rolle soll Wilmots einnehmen

„Wir der Aufsichtsrat, meine Vorstandskollegin Christina Rühl-Hamers und ich haben uns zunächst Gedanken über die ideale Struktur für die aktuelle Situation auf Schalke gemacht. Im Ergebnis haben wir die Entscheidung getroffen, die Direktorenebene im Sport deutlich zu stärken“, erklärte Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04 in einem Statement.

Wilmots werde „außerdem durch seine Nähe zu Trainer und Team in der Lage sein, frühzeitig Tendenzen und mögliche Dynamiken innerhalb der Lizenzmannschaft zu spüren. Nur so werden wir in der Lage sein, rechtzeitig Fehlentwicklungen zu erkennen und gegebenenfalls zu korrigieren.“