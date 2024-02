2. Bundesliga: Fadenkreuz-Eklat artet aus! 96-Boss erstattet Anzeige

Martin Kind, Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96, hat wegen eines geschmacklosen Fan-Banners vom Wochenende Anzeige erstattet. „Es ist bekannt, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft tätig wird. Martin Kind wird aber auch selbst Anzeige erstatten“, teilte der Tabellenfünfte der 2. Bundesliga am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Anhänger der Gäste hatten beim Hannoveraner Auswärtssieg beim Hamburger SV am Freitagabend (4:3) ein Banner mit Kinds Konterfei in einem Fadenkreuz gezeigt. Die Verantwortlichen des Vereins kündigten zudem an, aufgrund der Vorgänge in den vergangenen Wochen und Monaten die „Sicherheitsstrukturen überprüfen und verändern“ zu wollen: „Dass Fanszenen ihre Vorbehalte äußern, ist vollkommen legitim. Die Wahl der Mittel muss jedoch angemessen bleiben.“