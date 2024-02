2. Bundesliga: HSV patzt gegen Hannover 96

Fan-Proteste, Fast-Abbruch und eine fast 20-minütige Nachspielzeit: Der Hamburger SV hat sich im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen Patzer geleistet. In einer turbulenten Partie kassierte der HSV beim 3:4 (1:3) gegen Hannover 96 die dritte Heimniederlage in Folge. In der Tabelle könnten die Hamburger damit von einem direkten Aufstiegsplatz rutschen.