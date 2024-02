2. Bundesliga: Fan-Protest! Hannover-Trainer sauer auf Fans

Im Fanblock der Gäste waren drei Plakate mit Porträts in Fadenkreuzen hochgehalten worden, darunter der Kopf von Hannovers Geschäftsführer Martin Kind. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch, nach knapp einer halben Stunde Unterbrechung setzte Schiedsrichter Sören Storks die Begegnung fort. Hannover gewann durch ein Tor in der Nachspielzeit.

„Katastrophe!“ 96er-Boss sauer auf die Fans

„Super happy“ war Leitl aber nur mit dem Ergebnis. Die Form der Fanproteste gegen den geplanten Einstieg eines Investors in der Deutschen Fußball Liga (DFL) ärgerte ihn massiv. „Die Stimme zu erheben und zu protestieren, in dem Maß, in dem es erlaubt ist, da gehe ich mit“, sagte Leitl, „von dem, was heute passiert ist, davon distanziere ich mich, davon distanzieren wir uns.“