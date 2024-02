2. Bundesliga heute: Hertha - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Heute Abend um 18:30 Uhr steht in der 2. Bundesliga das Match zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg an. Beide Teams trafen in der Profifußballgeschichte erst einmal aufeinander – in der Hinrunde dieser Saison. Damals lieferten sie sich ein torreiches Spiel, das Magdeburg mit 6:4 für sich entschied.

Es war das torreichste Spiel dieser Zweitliga-Saison. Magdeburgs Baris Atik, der mit dem 1:0 Siegtreffer gegen den FC St. Pauli seine elfte direkte Torbeteiligung in dieser Zweitliga-Saison sammelte, bereitete in der Hinrunde gegen Hertha BSC zwei Tore vor.

Formkurve der Teams

Hertha BSC Berlin konnte keines der vergangenen drei Zweitliga-Heimspiele gewinnen – das war den Berlinern in der 2. Liga zuletzt im Mai/Juni 1996 passiert.

Der 1. FC Magdeburg hingegen spielt mit 27 Punkten nach 21 Spieltagen seine beste Zweitligasaison. Allerdings gewann der FCM nur eins der zurückliegenden acht Zweitliga-Auswärtsspiele und verlor vier seiner fünf Liga-Gastspiele bei Absteigern aus dem Oberhaus.

Schlüsselspieler und Statistiken

Hertha BSC muss auf seinen Stürmer Florian Niederlechner verzichten, der gegen Fürth zum zweiten Mal in dieser Zweitliga-Saison vom Platz flog. In 16 Zweitligaspielen mit ihm holte die Hertha in dieser Saison im Schnitt 1.6 Punkte pro Spiel, in fünf Ligaspielen ohne ihn lediglich die Hälfte, 0.8 Punkte pro Spiel.

Herthas Haris Tabakovic erzielte neun seiner elf Tore in dieser Zweitligasaison zu Hause. Seine einzigen zwei Auswärtstore erzielte er in der Hinrunde in Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg stellt mit nur zwei Gegentoren die beste Abwehr in dieser Zweitliga-Rückrunde.

Schiedsrichter der Partie ist Florian Exner.

Wird Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----