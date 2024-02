2. Bundesliga heute: Nürnberg - Kaiserslautern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute steht in der 2. Bundesliga ein spannendes Duell an: Der 1. FC Nürnberg trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Das Match findet um 13:30 Uhr statt. Die Nürnberger sind seit sechs Pflichtspielen gegen Kaiserslautern sieglos und haben in dieser Saison bereits zweimal gegen die Roten Teufel verloren. Trotz dieser Bilanz können die Franken auf eine starke Heimbilanz gegen Kaiserslautern blicken: Sie sind in der 2. Liga zu Hause gegen den FCK ungeschlagen. Allerdings wird Nürnberg ohne seinen Abwehrchef Ivan Marquez antreten müssen, der wegen der 5. Gelben Karte gesperrt ist.

Formkurve der Teams

Nürnberg ist seit drei Zweitligaspielen sieglos und musste zuletzt im April/Mai 2023 länger auf einen Sieg warten. Auf der anderen Seite steht der 1. FC Kaiserslautern, der neun der letzten zehn Zweitligaspiele verloren hat und in den ersten 21 Saisonspielen nie ohne Gegentor blieb. Damit hat der FCK bereits jetzt mehr Saisonniederlagen als in der kompletten vergangenen Spielzeit und stellt einen neuen Vereinsnegativrekord auf. Trotz dieser Negativserie erzielte Kaiserslautern in dieser Saison die meisten Kopfballtore der 2. Liga.

Schlüssel zum Spiel

Die Statistiken weisen auf interessante Aspekte hin, die das Spiel entscheiden könnten. Kaiserslautern hat in dieser Saison bereits sieben Elfmeter kassiert, alle wurden verwandelt. Auf der anderen Seite hat Nürnberg in dieser Saison bereits sechsmal nach einem Rückstand gepunktet, so oft wie kein anderer Verein. Zudem ist zu beachten, dass Nürnberg die meisten Kopfballgegentore kassiert hat, während Kaiserslautern die meisten Kopfballtore erzielt hat. Es könnte also ein Spiel werden, in dem Standardsituationen und Kopfbälle eine entscheidende Rolle spielen.

Wird 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

