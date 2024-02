2. Bundesliga: HSV-Boss Boldt erklärt das Aus von Walter

„Die Entscheidung fiel mir definitiv nicht leicht“, sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt am Montagmittag in Hamburg über den finalen Impuls zur Entlassung, der aber auch eine Begründung lieferte. „Wir wollen die Situation, die wir geschaffen haben, nicht einreißen lassen. Aber wir haben die Gefahr gesehen, dass das aus dem Ruder läuft“, urteilte Boldt, der die „entfachte Euphorie in Hamburg gefährdet“ sieht.

Polzin erhält Vertrauen von Boldt

Mögliche Namen für die Walter-Nachfolge kommentierte Boldt am Montag nicht. „Natürlich kennen wir den Markt gut und wissen, was auf dem Markt ist und was wir wollen“, sagte Boldt. Man werde intern wie extern „weitere Gespräche führen“ und parallel überlegen, „welche Möglichkeiten in der Realität wirklich existieren, den HSV weiter nach vorne zu bringen und nicht was irgendwo als Name rumgeistert und vielleicht gar nicht umsetzbar ist und am Ende vielleicht gar nicht passen könnte.“