2. Bundesliga: HSV feuert Trainer Tim Walter

Der HSV hatte am Freitagabend im Heimspiel gegen Hannover 96 mit 3:4 verloren. Im Jahr 2024 holte der HSV sechs von zwölf möglichen Punkten, kassierte in vier Spielen neun Gegentore und liegt in der Tabelle auf dem Relegationsrang drei, zwei Zähler vor Greuther Fürth auf Platz vier. Auf die dann folgenden Klubs von Hannover 96 und Paderborn hat der HSV drei Punkte Vorsprung. Die vergangenen drei Heimspiele verlor der HSV allesamt.

Boldt bilanziert

„Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden“, bilanzierte HSV-Vorstand Jonas Boldt.