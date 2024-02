2. Bundesliga: Überraschender Trainerkandidat beim HSV?

Wer wird in Hamburg Nachfolger von Tim Walter? Der Traditionsklub hatte den gebürtigen Badener am Montag von seinem Amt als Cheftrainer beim HSV entbunden und ist seitdem auf der Suche nach einem Nachfolger für Walter. Das Ligaspiel in Rostock (2:2) betreute am Samstag Merlin Polzin, dessen Verbleib als Hauptverantwortlicher möglich, aber eher unwahrscheinlich ist.

Wie die HSV-nahe MOPO am Sonntagabend berichtete, könnte nun ein Trainer in den HSV-Fokus rücken, der derzeit einen direkten Ligakonkurrenten trainiert. So soll Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok eine Rolle in den Überlegungen von HSV-Sportvorstand Jonas Boldt spielen, transfermarkt.de bestätigt die Informationen des Blattes. Auch der kicker schreibt, dass Kwasniok in Hamburgs Chefetage hohes Ansehen genieße.