2. Liga: FC Hansa Rostock – Hamburger SV, 2:2 (0:1)

Jean-Luc Dompé brachte Rostock in der 34. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause behielt Hamburg die Nase knapp vorn. Bei FC Hansa Rostock kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jannis Lang für Felix Ruschke in die Partie. Das 1:1 der Heimmannschaft stellte Juan José Perea sicher (50.). Bei der Hansa kam Sveinn Guðjohnsen für Perea ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (81.). Guðjohnsen traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Rostock (82.). Robert Glatzel stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:2 für den Hamburger SV her (86.). Der Gast stellte in der 88. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte András Németh, Sebastian Schonlau und Anssi Suhonen für Stephan Ambrosius, Jonas Meffert und Immanuël Pherai auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm FC Hansa Rostock noch einen Doppelwechsel vor, sodass Simon Rhein und Sarpreet Singh für Janik Bachmann und Svante Ingelsson weiterspielten (92.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Referee Felix Zwayer die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.