2. Liga: FC Schalke 04 – SV Wehen Wiesbaden, 1:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der 60. Minute verwandelte Kenan Karaman einen Elfmeter zum 1:0 für den FC Schalke 04. In der 66. Minute stellte die SV Wehen Wiesbaden personell um: Per Doppelwechsel kamen Kianz Froese und Nico Rieble auf den Platz und ersetzten Franko Kovačević und Thijmen Goppel. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen S04 und Wiesbaden aus.