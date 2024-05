2. Bundesliga: Schalke nach Kantersieg gerettet - Osnabrück steigt in 3. Liga ab

Der FC Schalke hat sich den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga gesichert und den VfL Osnabrück zurück in die 3. Liga geschickt. Die Königsblauen gewannen im Nachholspiel des 32. Spieltags im leeren Hamburger Millerntor-Stadion völlig verdient mit 4:0 (2:0) gegen den Aufsteiger und können nun nicht mehr auf einen der drei letzten Ränge der Tabelle abrutschen.

Koschinat: „Es ist jetzt eine gewisse Leere, aber...“

„Wir sind nicht heute abgestiegen, es war ein Spießrutenlauf - wir haben in der Hinrunde zu wenig Punkte gesammelt“, gab VfL-Keeper Philipp Kühn nach der Partie bei Sky bekannt. Für so ein Spiel sei die Leistung nicht gut genug gewesen. „Es war einfach schlecht! Es kann nicht sein, dass wir nach fünf Minuten quasi schon verloren haben“, ärgerte sich der Schlussmann.

Trainer Uwe Koschinat sagte in Anbetracht des Abstiegs: „Man will es natürlich nie richtig wahrhaben und immer um jede Chance kämpfen. Es ist sehr sehr hart.“ Man konnte sich zwar über Wochen mit dem Szenario auseinandersetzen, doch „ist es jetzt eine gewisse Leere. Aber, in dieser Situation ist keiner alleine. Die Mannschaft hat sich immer als Team gezeigt. Jeder muss es für sich sacken lassen und verarbeiten.“