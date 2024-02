2. Liga: FC St. Pauli – Eintracht Braunschweig, 1:0 (1:0)

29.546 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FC St. Pauli schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Oladapo Afolayan zum 1:0. Zur Pause behielt der Ligaprimus die Nase knapp vorn. Numerisch ins Hintertreffen geriet das Heimteam in der 67. Minute, als Elias Saad mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Wenig später kamen Florian Krüger und Sidi Sané per Doppelwechsel für Johan Gómez und Rayan Philippe auf Seiten von Braunschweig ins Match (69.). Ein starker Auftritt ermöglichte St. Pauli am Sonntag trotz Unterzahl einen 1:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig.