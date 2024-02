2. Liga: Hamburger SV – Hannover 96, 3:4 (1:3)

Nicolo Tresoldi besorgte vor 57.000 Zuschauern das 1:0 für Hannover 96. In der 21. Minute lenkte Guilherme Ramos den Ball zugunsten des Gasts ins eigene Netz. Durch einen Linksschuss von László Bénes kam der Hamburger SV noch einmal ran (24.). Louis Schaub versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 3:1 für 96 (32.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In Durchgang zwei lief Dennis Hadžikadunić anstelle von Stephan Ambrosius für den HSV auf. Hadžikadunić witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für die Gastgeber ein (47.). Die komfortable Halbzeitführung von Hannover hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Robert Glatzel schoss den Ausgleich in der 86. Spielminute. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Bénes in der 88. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Hamburg noch einen Doppelwechsel vor, sodass András Németh und Ludovit Reis für Glatzel und Jean-Luc Dompé weiterspielten (94.). In der Nachspielzeit schockte Sebastian Ernst den Hamburger SV, als er das Führungstor für Hannover 96 erzielte (98.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Hadžikadunić vom HSV noch eine Gelb-Rote Karte abholte (106.). Am Ende punktete 96 dreifach bei Hamburg.