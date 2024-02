2. Liga: Hannover 96 – SpVgg Greuther Fürth (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag bekommt es die SpVgg mit Hannover zu tun, einem Kontrahenten, der den Erfolg zuletzt gepachtet hatte. Letzte Woche gewann 96 gegen den Hamburger SV mit 4:3. Damit liegt Hannover 96 mit 34 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am letzten Spieltag kassierte Fürth die sechste Saisonniederlage gegen Hertha BSC. Hannover verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 3:1-Sieg zustande.

Die Saisonausbeute beider Teams war bislang vergleichbar, sodass die Mannschaften derzeit in der gleichen Tabellenregion stehen. Körperlos agierte Fürth in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Hannover davon beeindrucken lässt?