2. Liga: Karlsruher SC – Fortuna Düsseldorf, 2:2 (0:1)

Christos Tzolis besorgte vor 25.000 Zuschauern das 1:0 für den Gast. Düsseldorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 48. Minute erzielte Jérôme Gondorf das 1:1 für den KSC. Tzolis traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Fortuna Düsseldorf (51.). Karlsruhe drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Leon Jensen und Budu Zivzivadze sorgen, die per Doppelwechsel für Nicolai Rapp und Daniel Brosinski auf das Spielfeld kamen (62.). David Herold schoss für die Heimmannschaft in der 63. Minute das zweite Tor. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Karlsruher SC und die Fortuna spielten unentschieden.