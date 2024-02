2. Liga: SC Paderborn 07 – Holstein Kiel (Samstag, 13:00 Uhr)

Der SC Paderborn 07 will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Holstein Kiel punkten. Letzte Woche siegte Paderborn gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1. Damit liegt der SCP mit 34 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am letzten Sonntag holten die Störche drei Punkte gegen den FC Schalke 04 (1:0). Im Hinspiel hatte Kiel die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.