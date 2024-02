Choreo: HSV-Fans kritisieren Polizeieinsatz scharf

Die Fans bezogen sich damit auf einen kontroversen Polizeieinsatz am Bahnhof in Bergedorf am vergangenen Samstagabend. Wie der NDR berichtet, hatten mehrere Hundert HSV-Anhänger nach der Partie gegen Hansa Rostock (2:2) dort bis tief in die Nacht ausharren müssen. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, mutmaßliche Gewalttäter zu finden - zu diesem Zweck wurden die Personalien der Fahrgäste aufgenommen.