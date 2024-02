"Hier stinkt es nach Kotze, Kot, Alkohol und Kippen" - Magdeburg-Fans zerlegen Regionalbahn

„Ich bin stinksauer. Hier stinkt es nach Kotze, Kot, Alkohol und Kippen“, schrieb Lokführer Thomas Brauhart auf LinkedIN, nachdem Anhänger des 1. FC Magdeburg am Freitagabend die Regionalbahn von Berlin nach Magdeburg zerlegt hatten. Zuvor unterstützten die Fans ihren Klub im Berliner Olympiastadion gegen Absteiger Hertha BSC.

„Verkleidungen am Oberlicht des Zuges wurden herausgerissen, technische Teile des Zuges mit dem 1. FC Magdeburg Aufkleber beklebt, sämtliche Fahrgastinformationsmaterialien wurden im Zug verteilt, fast alle Bereiche im Zug wurden mit Graffiti besprüht, zurück blieb eine katastrophale Zerstörung, Massen an Müll sowie Urin-, Bier- und Getränkelachen“, schrieb die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG) in einer Pressemitteilung.