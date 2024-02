Lautern-Debakel für Funkel! FCK taumelt Richtung Abstieg aus der 2. Bundesliga

Der 1. FC Kaiserslautern taumelt auch unter Trainer-Oldie Friedhelm Funkel dem Abstieg in der 2. Fußball-Bundesliga entgegen. Der ehemalige Meister unterlag im zweiten Spiel unter Funkel dem Karlsruher SC mit 0:4 (0:0 ) und könnte am Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Bei Funkels Debüt reichte es in Nürnberg immerhin zu einem Punktgewinn.

Nach dem Spiel sagte FCK-Kapitän Jean Zimmer am Sky-Mikrofon: „Ich glaube, dass wir es heute nicht auf den Punkt gebracht haben. Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft die Zweikämpfe so zu führen wie wir das wollten. Die erste Halbzeit war mit Abstrichen okay. Es war aber einfach zu wenig.“