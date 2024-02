Schalke-Coach Geraerts über Aussprache: "War wichtig"

Schalke -Trainer Karel Geraerts hofft nach der Aussprache innerhalb der Mannschaft auf Resultate schon im Zweitliga-Heimspiel gegen Tabellenführer FC St. Pauli . „Manchmal wollen die Spieler in der Kabine nicht über alles reden, wenn die Trainer dabei sind, dann sind sie gehemmt. Es war wichtig, dass sie ihre Emotionen geäußert und sich alles ins Gesicht gesagt haben“, sagte der Belgier vor der Partie am Freitag ( 18.30 Uhr im LIVETCKER ).

Schalke hatte zuletzt beim 0:3 gegen den 1. FC Magdeburg komplett enttäuscht, auf Platz 14 droht Königsblau weiter der zweite Abstieg in Folge. Am Montag war daraufhin das Training auf dem Platz ausgefallen und durch eine lange Aussprache ersetzt worden - am Ende ohne Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots.