Tennisbälle und Aufstiegsträume: Hannover schlägt Fürth nach Protesten

Das Spiel kurz vor dem Abbruch - und Hannover 96 plötzlich wieder oben mit dabei: Die Niedersachsen haben auch das Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und im Aufstiegsrennen den Relegationsrang erobert. Gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte sich Hannover am Freitagabend mit 2:1 (0:1) durch und ist vor den weiteren Partien des 22. Spieltags zunächst Dritter.

Für Hannover war es der vierte Sieg in Serie, Fürth dagegen kassierte die dritte Niederlage in Folge und rutschte auf Rang fünf ab. Armindo Sieb (29.) hatte die Gäste noch in Führung gebracht, Phil Neumann (71.) und Nicolo Tresoldi (81.) drehten das Spiel.