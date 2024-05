2. Bundesliga: Dämpfer im Abstiegskampf für den FCK - Verfolgerduell am Sonntag

Die Abstiegssorgen beim 1. FC Kaiserslautern verschärfen sich! Die Mannschaft von Friedhelm Funkel verlor am Samstagnachmittag mit 3:1 (2:1) bei Hertha BSC Berlin und muss nach zwei Siegen in Serie den nächsten herben Dämpfer hinnehmen.

Zweitliga-Topscorer Haris Tabakovic brachte die Hausherren nach 20 Minuten per Foulelfmeter in Führung und erzielte sein 22. Saisontor. Marlon Ritter erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (39.) - Jeremy Dudziak brachte die Hertha mit dem Pausenpfiff wieder in Front (45. +3). Fabian Reese traf in 67. Minute zum 3:1, gleichbedeutend mit dem Endstand.