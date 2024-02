Walter meldet sich nach HSV-Aus: "Es bricht mir das Herz"

„Es bricht mir das Herz, dass ich mich auf diesem Weg von euch allen verabschieden muss. Zweieinhalb Jahre war es mein ganzes Bestreben, mit euch gemeinsam in die 1. Liga aufzusteigen. Dafür habe ich jeden Tag alles gegeben“, wird Walter im Magazin HSVlive zitiert. Dieses erscheint ausgerechnet am Sonntag zum Heimdebüt von Neu-Trainer Steffen Baumgart gegen Elversberg.

Walter war am Rosenmontag offiziell von seinem Cheftrainer-Posten bei den Norddeutschen freigestellt worden und hatte sich bislang noch nicht öffentlich zu seinem Aus in Hamburg geäußert.

Walter „traurig“ über verpassten Aufstieg

Der 48-Jährige war mit den Hanseaten zweimal in der Relegation am Aufstieg gescheitert, verpasste in der vergangenen Saison nach einem 1:0-Sieg in Sandhausen nur haarscharf den direkten Aufstieg.