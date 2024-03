2. Bundesliga heute: Düsseldorf - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der Freitagabend in der 2. Bundesliga verspricht ein spannendes Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV. Beide Teams treffen um 18:30 Uhr (im LIVETICKER) aufeinander und haben dabei unterschiedliche Erfolgsbilanzen vorzuweisen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beide Teams sind offensiv stark aufgestellt: Mit 50 Toren hat Düsseldorf die beste Offensive der Liga, während der HSV mit 47 Toren nur knapp dahinter liegt.

Formkurve und Schlüsselspieler

Die aktuelle Form beider Teams könnte jedoch ein entscheidender Faktor sein. Fortuna Düsseldorf hat nur eines seiner ersten sieben Rückrundenspiele gewonnen und dabei mehr Gegentore kassiert als jedes andere Team. Der Hamburger SV spielt mit 41 Punkten nach 24 Spielen seine schwächste Zweitliga-Saison und hat zum Vergleichszeitpunkt so viele Niederlagen und Gegentore wie noch nie. Schlüsselspieler könnten Christos Tzolis von Düsseldorf und Robert Glatzel vom HSV sein. Tzolis erzielte zuletzt beim 2:2 in Hannover seinen dritten Mehrfachpack in dieser Saison, während Glatzel mit 16 Toren der Top-Torschütze der Liga ist und in seinen letzten vier Spielen immer an einem Treffer beteiligt war.

Statistiken und Taktiken

Interessant könnte auch das Kopfballspiel werden. Der HSV hat in dieser Saison bereits neun Kopfballtore erzielt, nur Kaiserslautern hat mehr. Düsseldorf liegt mit acht Kopfballtreffern auf dem geteilten dritten Platz. Zudem hat Düsseldorf in dieser Rückrunde bereits sechs Punkte nach eigener Führung verspielt, während der HSV erst einen Punkt nach Rückstand geholt hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beide Teams haben also noch Verbesserungspotential in der Defensive. Ein weiterer Punkt ist das Spiel nach hohen Ballgewinnen: Der HSV hat hier die zweitmeisten in der Liga, konnte daraus aber noch kein Tor erzielen. Düsseldorf hingegen hat die wenigsten Schüsse nach hohem Ballgewinn abgegeben, konnte daraus aber schon drei Tore erzielen. Es wird spannend zu sehen sein, wie beide Teams diese Aspekte in ihre Spielstrategie einbauen werden.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

-----