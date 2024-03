2. Bundesliga heute: Elversberg - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In der 2. Bundesliga trifft die SV 07 Elversberg am heutigen Samstag, den 16. März 2024, auf Holstein Kiel. Das Spiel wird um 13:00 Uhr auf dem heimischen Platz der Elversberger angepfiffen.

Die bisherige Bilanz spricht für die Gastgeber: In drei Pflichtspielen gegen Holstein Kiel blieb Elversberg bisher ungeschlagen. Zudem hat Trainer Horst Steffen in sechs Pflichtspielen gegen die Kieler noch nie verloren. Allerdings hat Elversberg in der laufenden Saison nur 17 Punkte vor heimischer Kulisse geholt und liegt damit in der Heimtabelle nur vor Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück. Das letzte Heimspiel ging mit 0:3 verloren.

Elversberg vs Kiel: Ein Duell mit Geschichte

Die SV Elversberg blieb in den letzten 15 Zweitliga-Spielen nicht ohne Gegentor, was die längste aktuelle Gegentor-Serie im Unterhaus darstellt. Im Gegensatz dazu blieb Holstein Kiel in der laufenden Saison nur einmal torlos und traf in allen zwölf Gastspielen.

Die Kieler haben bereits 14 ihrer ersten 25 Saisonspiele gewonnen und mit 46 Punkten so viele Zähler auf dem Konto wie in der gesamten Vorsaison. Sie sind zudem das auswärtsstärkste Team der Liga und haben mehr Punkte in der Fremde als zuhause geholt. In den letzten 13 Zweitliga-Spielen sammelte Kiel 26 Punkte, mehr als jedes andere Team seit Beginn des 13. Spieltags.

Schlüsselspieler und Statistiken

Holstein Kiel erzielte in der laufenden Saison bereits 17 Tore nach ruhendem Ball, nur Hannover 96 hat mehr. Die SV Elversberg hingegen kommt nur auf sechs Standardtore. Interessant ist auch die Statistik der Sprints: Elversberg zog die meisten Sprints an (232 pro Spiel), Kiel die zweitmeisten (231/Sp.).

Nur die Spieler des FC St. Pauli absolvieren mehr intensive Läufe pro Spiel als die der SVE und die Störche. Ein Schlüsselspieler könnte Paul Stock von der SV Elversberg sein. Er sammelte beim 4:1 gegen Fürth als erster Spieler in der laufenden Saison vier Scorerpunkte in einem Spiel und ist mit elf Scorerpunkten (6T 5V) der Topscorer dieser Zweitliga-Spielzeit für Elversberg.

Wird SV 07 Elversberg gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird ELV gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

