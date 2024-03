2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Osnabrück LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft der 1. FC Kaiserslautern auf den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga. Das Match beginnt um 13:30 Uhr und wird auf dem heimischen Rasen der Pfälzer ausgetragen. Der 1. FC Kaiserslautern hat eine beeindruckende Bilanz gegen den VfL Osnabrück, mit nur einer Niederlage in vier Pflicht-Heimspielen. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem dramatischen 2:2-Unentschieden, bei dem der FCK in der 98. Minute ausglich. Allerdings steht der FCK unter Druck, da sie bereits sechs Heimniederlagen in dieser Saison kassiert haben, ein trauriger Ligahöchstwert, den sie mit Hansa Rostock teilen.

Die Ausgangslage

Der VfL Osnabrück muss auf zwei Schlüsselspieler verzichten: Maxwell Gyamfi, der schnellste Spieler der 2. Liga, und Michael Cuisance, der die meisten Torschussvorlagen für den VfL gab. Trotz dieser Ausfälle konnte der VfL zuletzt erstmals seit Mai 2021 wieder zwei Zweitliga-Spiele in Folge gewinnen. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Kaiserslautern unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel bereits vier Punkte in den ersten drei Zweitliga-Spielen geholt, genauso viele wie in den zwölf Spielen zuvor zusammen. Allerdings verlor Funkel sein erstes Heimspiel mit den Pfälzern mit 0:4 gegen den Karlsruher SC.

Schlüsselspieler und Statistiken

Beide Teams haben in dieser Saison mit ihrer Defensive zu kämpfen. Der 1. FC Kaiserslautern stellt mit 48 Gegentoren die schwächste Defensive dieser Zweitliga-Saison, während der VfL Osnabrück mit 46 Gegentoren nur knapp dahinter liegt. Trotz dieser Schwächen konnte der FCK beim 3:0 in Rostock erstmals seit April 2023 in der 2. Liga wieder zu Null spielen. Ein weiterer Hoffnungsschimmer für die Pfälzer ist Ragnar Ache, der beim 3:0 in Rostock seinen ersten Dreierpack im Profifußball erzielte und mit zwölf Saisontoren den Bestwert beim FCK hält. Osnabrück hingegen wird auf Lukas Kunze setzen, der beim 2:1 in Hamburg das früheste Saisontor für Osnabrück erzielte. Beide Teams werden versuchen, ihre Defensivschwächen zu überwinden und ihre Offensivstärken zu nutzen, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Osnabrück heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCK gegen OSN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

