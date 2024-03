HSV-Fans verbrennen Uniform: Nun drohen Konsequenzen

Nachdem beim Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Osnabrück (1:2) am Sonntag in der Fankurve des HSV ein Polizei-Uniformhemd verbrannt wurde, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es gehe um den Verdacht der „öffentlichen Aufforderung zu Straftaten“, bestätigte die Polizei laut NDR am Montag.