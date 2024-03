Lebenszeichen im Keller: Osnabrück gewinnt Aufsteigerduell

Christian Joe Conteh (31.) sorgte trotz der Gelb-Roten Karte für Mikael Cuisance (90.+1) für den zweiten Auswärtssieg, im Saisonendspurt müsste eine Erfolgsserie her. In einer Negativspirale befinden sich derweil weiter die am Sonntag harmlosen Wiesbadener, die nur eins der letzten acht Ligaspiele gewannen. Mittlerweile schmolz das einst beruhigende Polster auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte, der direkte Abstieg ist ebenfalls nur noch drei Zähler entfernt.