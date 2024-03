Wirbel um HSV-Pleite: "Ein Fall für die Kriminalpolizei“

Auch Steffen Baumgart bekommt den Hamburger SV nicht auf Aufstiegskurs. Der neue Trainer sah bei seinem ersten Auswärtsspiel eine 0:2 (0:1)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf in Unterzahl.

Nach der zweiten Pleite im dritten Spiel als HSV-Coach droht am Samstag das Abrutschen auf den vierten Rang. Baumgart war bereits nach dem heftigen Rückschlag gegen Schlusslicht Osnabrück (Endstand: 1:2) bedient und sprach von einem „Scheiß-Ergebnis“.

„Ein Fall für die Kriminalpolizei“

Die Platzverhältnisse in der Merkur Spiel-Arena waren miserabel. Sky -Kommentator Hansi Küpper sagte scherzhaft: „Steffen Baumgart konnte auf dem Rasen sogar Reifenspuren sehen. Was da schief gelaufen ist, ist ein Fall für die Kriminalpolizei.“

Baumgart ließ hingegen die Ausrede des schlechten Platzes nicht zu und nahm nach der Partie seine Mannschaft in die Pflicht. „Jeder Spieler von uns hat mindestens drei bis vier Fehler, die unnötig sind. Was wir im Moment spielen, hat nichts damit zu tun, dass wir aufsteigen wollen. So erkennt keiner, dass dieser Verein mit aller Macht aufsteigen will“, beklagte der Coach.