Schalke: Jungstar Ouedraogo vor Comeback

Jungstar Assan Ouedraogo steht beim Zweitligisten Schalke 04 vor dem Comeback. Der 17-Jährige wird beim Heimspiel am Samstag ( 13.00 Uhr im LIVETICKER ) gegen den SC Paderborn nach fast fünf Monaten Verletzungspause aller Voraussicht nach wieder zum Kader gehören. „Er hat im Training gezeigt, dass er zurück ist. Er ist eine Option“, sagte Trainer Karel Geraerts am Donnerstag.

Ouedraogo hatte im November bei der U17-WM einen Syndesmoseriss erlitten. In den vergangenen Wochen war er im Training wieder an die Mannschaft herangeführt worden, am vergangenen Sonntag hatte der 17-Jährige bei der U23 in der Regionalliga eine Halbzeit lang gespielt. Der hochtalentierte Mittelfeldspieler wird unter anderem von Bayern München und RB Leipzig umworben.