Zweites Spiel, zweiter Sieg? Baumgart heiß auf Osnabrück

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Beim Hamburger SV fiebern sie dem nächsten Auftritt unter Neu-Trainer Steffen Baumgart entgegen. Über 56.000 Tickets sind schon verkauft, die Augen werden auch im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück vor allem auf den Hoffnungsträger gerichtet sein.

"Die Fallhöhe ist hoch", sagte Baumgart am Freitag mit Blick auf den Hype um seine Person: "Am Ende musst du Ergebnisse bringen, dann bleibt es positiv. Die Erwartungshaltung ist bei allen hoch, bei mir auch." Eine Woche nach dem erfolgreichen Debüt gegen Elversberg (1:0) hofft der Ex-Kölner, "dass es so bleibt. Nicht mit dem Hype, sondern mit dem sportlichen Erfolg."