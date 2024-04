2. Bundesliga heute: Hannover - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag, den 21.04.24, trifft Hannover 96 auf den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga. Das Match beginnt um 13:30 Uhr und verspricht eine interessante Begegnung zu werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hannover 96 hat eine beeindruckende Bilanz gegen St. Pauli mit 13 Siegen in der 2. Liga. St. Pauli hingegen hat nur gegen Greuther Fürth mehr Spiele verloren als gegen Hannover. In den letzten drei Zweitliga-Duellen gegen Hannover blieb St. Pauli allerdings ungeschlagen.

Starke Einzelleistungen und Teamstatistiken

St. Paulis Marcel Hartel hat in dieser Saison bereits 26 Scorerpunkte verbucht, was den aktuellen Ligabestwert darstellt und einen neuen Vereinsrekord seit detaillierter Datenerfassung beim FC St. Pauli aufstellt. Hannover 96 hat eine starke Rückrunde in der 2. Bundesliga hingelegt, mit nur einer Niederlage in den ersten zwölf Spielen.

Die Mannschaft hat zudem seit sechs Zweitliga-Partien nicht mehr verloren und ist seit zwölf Zweitliga-Heimspielen unbesiegt. Dies ist die längste aktuelle Heimserie aller Teams in der 2. Liga. Beide Teams haben in dieser Saison erst eine Heimniederlage kassiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ausblick auf das Spiel

Hannover 96 hat nach 29 Spielen sieben Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf Relegationsrang drei. Ein solch großer Rückstand wurde seit Wiedereinführung der Relegation nur einmal aufgeholt. Der FC St. Pauli hat nach 29 Zweitliga-Spielen fünf Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf Relegationsrang drei. Ein solch großer Vorsprung wurde seit Wiedereinführung der Relegation zu einem solch späten Zeitpunkt in der Saison noch nie verspielt.

Beide Teams haben in der laufenden Saison eine starke Kopfballabwehr gezeigt. St. Pauli hat erst einen Kopfballgegentreffer kassiert, Hannover 96 nur drei. St. Paulis Jackson Irvine hat zuletzt in drei Zweitliga-Spielen in Folge direkt zu einem Tor beigetragen. Mit zwölf direkten Torbeteiligungen in dieser Saison ist er der zweitbeste Scorer bei St. Pauli. Es bleibt abzuwarten, ob er seine Scorer-Serie fortsetzen kann.

Wird Hannover 96 gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird H96 gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.